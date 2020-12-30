Анна Скороход, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n148472-did-vouvav-z-georgiyivskou-strichkou-nardep-z-grupy-palyci-rozkrytykuvala-dekomunizaciu-video.html

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Декомунізацію, яка здійснюється в Україні, розкритикувала народний депутат Анна Скороход, котра входить до складу фракції «За майбутнє".

На думку Скороход, боротьба з комунізмом та СРСР в Україні є «маразмом», а люди, котрі займаються декомунізацією, — «хворі». Про це вона заявила в ефірі телеканалу НАШ, під час якого обговорювалося питання відкриття кримінального провадження щодо 19-річного киянина, котрого затримали у Львові за носіння шапки з радянською символікою.

Події, які ми спостерігаємо у Львові, це хвороба суспільства. Це запалення мозку частини суспільства, яке ми маємо завдяки політиці, яка проводилась в останні роки, — зазначила вона. — Якби це не було зроблено на державному рівні, то у нас би такого не було.

Також Скороход заявила, що не розуміє, чому в Україні заборонена так звана «георгіївська стрічка».

Ми повинні шанувати історію, у кожного своя історія. У мене прадід дійшов до Берліна. Для нього георгіївська стрічка — це був символ перемоги. Чому мені якийсь недалекий чоловік повинен розповідати, що це символ зла? Чому історія людей робиться нікчемною?, — заявила депутат.

«Георгіївська стрічка» — це елемент військових нагород, що застосовувався в Російській імперії. У Радянському Союзі вона мала схожий аналог під назвою «гвардійська стрічка».

В останні роки «георгіївська стрічка» фактично стала символом російської агресії проти України. З червня 2017 року вона заборонена в Україні.

Нагадаємо, 28 грудня в одному з кафе на вулиці Валовій у Львові помітили жителя Києва з шапкою, на якій було зображено серп і молот у червоній зірці. У зв’язку з цим інцидентом було розпочате кримінальне провадження.