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Ракурс
Шапка з радянською зіркою може довести киянина до в’язниці, фото: Національна поліція

Справу за шапку з серпом і молотом відкрили у Львові (ФОТО)

29 гру 2020, 11:33
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Радянська символіка на шапці може відправити 19-річного жителя Києва на п’ять років за ґрати.

Його вчора, 28 грудня, ввечері помітили з цим головним убором в одному з кафе на вулиці Валовій у Львові, повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Шапку з кокардою, на якій зображено серп і молот у червоній зірці, вилучено.

Шапка з радянською зіркою може довести киянина до в’язниці, фото: Національна поліція

За цим інцидентом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436−1 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді обмеження чи позбавлення волі на строк до п’яти років з можливою конфіскацією майна.


Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у вересні поліція відкрила кримінальне провадження щодо львів’янина, якого помітили на одній із вулиць міста у футболці з радянською символікою.

Джерело: Ракурс


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