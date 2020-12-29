Шапка з радянською зіркою може довести киянина до в’язниці, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n148397-za-vidpochynok-z-radyanskou-zirkou-u-lvovi-vidkryly-spravu-foto.html

Ракурс

Радянська символіка на шапці може відправити 19-річного жителя Києва на п’ять років за ґрати.

Його вчора, 28 грудня, ввечері помітили з цим головним убором в одному з кафе на вулиці Валовій у Львові, повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Шапку з кокардою, на якій зображено серп і молот у червоній зірці, вилучено.

За цим інцидентом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436−1 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді обмеження чи позбавлення волі на строк до п’яти років з можливою конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у вересні поліція відкрила кримінальне провадження щодо львів’янина, якого помітили на одній із вулиць міста у футболці з радянською символікою.