Мобільний зв'язок, фото: habr

https://racurs.ua/ua/n148396-naskilky-podorojchaie-mobilnyy-zv-yazok-v-ukrayini.html

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В Україні з січня 2021 року подорожчає мобільний зв’язок.

Деякі тарифні плани у «Київстар», Vodafone і lifecell стануть дорожчими в січні 2021 року через інвестиції в 4G, інфляцію та зростання курсу валют. Про це повідомляють на сайтах операторів мобільного зв’язку в Україні.

«Київстар» запропонує деяким контрактним абонентам, чиї умови не змінювалися приблизно три роки, перейти на інші тарифи з ширшим спектром послуг та вищою ціною.

Також тариф «Безлім» виросте в ціні майже у два рази — з 95 грн до 175 грн на місяць.

З 28 грудня Vodafone підвищить абонплату за нішеві архівні тарифні плани, які вже не можна підключити.

Так, Vodafone 4G Smart XS подорожчає з 35 грн до 45 грн, Vodafone Smart S — до 85 грн, Vodafone 4G Smart M — до 130 грн.

Lifecell підніме плату для семи тарифних планів: «Лайфхак», «Інтернет Жара», «Залізна двадцятка», «4 безліміти 2019», «Жара GO», «Жара GO PLUS», «Комфорт».

Від 14 грудня до 28 лютого 2021 року абонентам цих тарифних планів буде надане право безкоштовно змінити тариф на будь-який інший із відкритих для підключення.

Нагадаємо, Павло Дуров повідомив про монетизацію Telegram, оскільки дорожчає обслуговування роботи месенджера.