Японія запустить перший у світі дерев'яний супутник у космос. Фото: agronews

https://racurs.ua/ua/n148392-yaponiya-zapustyt-pershyy-u-sviti-derev-yanyy-suputnyk-u-kosmos.html

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Японія збирається запустити в космос перший у світі дерев’яний супутник.

Побудувати його до 2023 року лісозаготівельна компанія Sumitomo Forestry та Кіотський університет хочуть, щоб зменшити кількість космічного сміття, пише ВВС.

Вони почнуть експерименти з різними видами деревини в екстремальних умовах на Землі.

Космічне сміття стає все серйознішою проблемою через те, що в атмосферу запускається все більше супутників.

Дерев’яні ж супутники згорять, не викидаючи в атмосферу шкідливі речовини й не обсипаючи землю уламками, коли падатимуть назад на Землю.

За даними Всесвітнього економічного форуму, навколо Землі обертається близько 6 тис. супутників. Близько 60% з них не функціонують і є космічним сміттям.

Нагадаємо, Росія здійснила запуск протисупутникової ракети. Космічне командування США зазначило, що Кремль вже продемонстрував два різних види космічного озброєння.