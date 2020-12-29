Япония запустить в космос первый в мире деревянный спутник. Фото: agronews

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Япония собирается запустить в космос первый в мире деревянный спутник.

Построить его до 2023 года хочет лесозаготовительная компания Sumitomo Forestry и Киотский университет, чтобы уменьшить выброс отходов в космос, сообщает ВВС.

Они начнут эксперименты с различными видами древесины в экстремальных условиях на Земле.

Космический мусор становится все более серьезной проблемой по мере того, как в атмосферу запускается все больше и больше спутников.

Деревянные же спутники сгорят, не выбрасывая в атмосферу вредные вещества и не осыпая землю обломками, падая обратно на Землю.

По данным Всемирного экономического форума, вокруг Земли вращается около 6 тыс. спутников. Около 60% из них не функционируют, являясь космическим мусором.

Напомним, Россия осуществила запуск противоспутниковой ракеты. Космическое командование США отметило, что Кремль уже продемонстрировал два разных вида космического вооружения.