Вакцинация населения сомнительной российской вакциной стартовала в Беларусиhttps://racurs.ua/n148395-vakcinaciya-naseleniya-somnitelnoy-rossiyskoy-vakcinoy-startovala-v-belarusi.htmlРакурс
Беларусь начала вакцинацию населения российской вакциной против коронавируса «Спутник V».
Первая партия препарата прибыла в Беларусь 29 декабря. Первыми прививки получат медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Беларуси.
Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пинович отметил, что в Беларуси создана система хранения вакцины и закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, что позволяет транспортировать вакцину.
По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, Беларусь стала первым зарубежным государством, которое официально зарегистрировало российскую вакцину. В ближайшее время в Беларуси наладят выпуск готовой российской вакцины.
Также сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна получила 6 тыс. доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Специалисты продолжат проводить оценку возможности ее применения в стране.
Напомним, в августе президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса будет испытываться на гражданах Беларуси.