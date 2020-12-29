Массовая вакцинация сомнительной российской вакциной стартовала в Беларуси. Фото: Интерфакс

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Беларусь начала вакцинацию населения российской вакциной против коронавируса «Спутник V».

Первая партия препарата прибыла в Беларусь 29 декабря. Первыми прививки получат медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми. Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Беларуси.

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пинович отметил, что в Беларуси создана система хранения вакцины и закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, что позволяет транспортировать вакцину.

По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, Беларусь стала первым зарубежным государством, которое официально зарегистрировало российскую вакцину. В ближайшее время в Беларуси наладят выпуск готовой российской вакцины.

Также сегодня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна получила 6 тыс. доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Специалисты продолжат проводить оценку возможности ее применения в стране.

Напомним, в августе президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса будет испытываться на гражданах Беларуси.