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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: Виталий Кличко
Коронавирус в Киеве — количество смертей удвоилось (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n148394-koronavirus-v-kieve-kolichestvo-letalnyh-sluchaev-udvoilos-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает уносить жизни жителей столицы. За прошедшие сутки, 28 декабря, в Киеве зафиксировали 21 летальный случай, что вдвое больше, чем по результатам 27 декабря, когда болезнь унесла жизни 10 киевлян.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
За сутки в столице зафиксировали еще 953 случая коронавирусной болезни COVID-19, в частности заболел 31 медик.
Среди новых случаев коронавируса:
- 542 женщины в возрасте от 18 до 91 года;
- 26 девочек в возрасте от восьми месяцев до 17 лет;
- 350 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;
- 35 мальчиков в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в таких районах Киева:
- Дарницком — 287 случаев;
- Днепровском — 141 случай;
- Святошинском — 107 случаев.
За сутки госпитализировали 57 больных, выздоровели — 556 пациентов.
За все время эпидемии коронавируса в Киеве:
- зафиксировали более 109 тыс. случаев заболевания;
- умерли 1 тыс. 875 больных;
- выздоровели более 38 тыс. человек.
Напомним, всего в Украине 28 декабря скончались более 230 больных.
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