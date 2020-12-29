В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: Виталий Кличко

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Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает уносить жизни жителей столицы. За прошедшие сутки, 28 декабря, в Киеве зафиксировали 21 летальный случай, что вдвое больше, чем по результатам 27 декабря, когда болезнь унесла жизни 10 киевлян.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

За сутки в столице зафиксировали еще 953 случая коронавирусной болезни COVID-19, в частности заболел 31 медик.

Среди новых случаев коронавируса:

542 женщины в возрасте от 18 до 91 года;

26 девочек в возрасте от восьми месяцев до 17 лет;

350 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;

35 мальчиков в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в таких районах Киева:

Дарницком — 287 случаев;

Днепровском — 141 случай;

Святошинском — 107 случаев.

За сутки госпитализировали 57 больных, выздоровели — 556 пациентов.

За все время эпидемии коронавируса в Киеве:

зафиксировали более 109 тыс. случаев заболевания;

умерли 1 тыс. 875 больных;

выздоровели более 38 тыс. человек.

Напомним, всего в Украине 28 декабря скончались более 230 больных.