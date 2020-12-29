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Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: Віталій Кличко

Коронавірус у Києві — кількість смертей подвоїлася (ІНФОГРАФІКА)

29 гру 2020, 10:59
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Коронавірус у Києві продовжує забирати життя жителів столиці. За минулу добу, 28 грудня, в Києві зафіксовано 21 летальний випадок, що понад удвічі більше, ніж за результатами 27 грудня, коли хвороба забрала життя 10 киян.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

За добу у столиці зафіксували ще 953 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворів 31 медик.

Серед нових випадків коронавірусу:

  • 542 жінки віком від 18 до 91 року;
  • 26 дівчаток віком від восьми місяців до 17 років;
  • 350 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв;
  • 35 хлопчиків віком від 2 місяців до 17 років.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували в таких районах Києва:

  • Дарницькому — 287 випадків;
  • Дніпровському — 141 випадок;
  • Святошинському — 107 випадків.

За добу госпіталізували 57 хворих, одужали — 556 пацієнтів.

За весь час епідемії коронавірусу в Києві:


  • зафіксовано понад 109 тис. випадків захворювання;
  • померли 1 тис. 875 хворих;
  • одужали понад 38 тис. осіб.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, загалом в Україні 28 грудня померли понад 230 хворих.

Джерело: Ракурс


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