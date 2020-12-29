У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: Віталій Кличко

https://racurs.ua/ua/n148394-koronavirus-u-kyievi-kilkist-letalnyh-vypadkiv-podvoyilasya-infografika.html

Ракурс

Коронавірус у Києві продовжує забирати життя жителів столиці. За минулу добу, 28 грудня, в Києві зафіксовано 21 летальний випадок, що понад удвічі більше, ніж за результатами 27 грудня, коли хвороба забрала життя 10 киян.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

За добу у столиці зафіксували ще 953 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворів 31 медик.

Серед нових випадків коронавірусу:

542 жінки віком від 18 до 91 року;

26 дівчаток віком від восьми місяців до 17 років;

350 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв;

35 хлопчиків віком від 2 місяців до 17 років.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували в таких районах Києва:

Дарницькому — 287 випадків;

Дніпровському — 141 випадок;

Святошинському — 107 випадків.

За добу госпіталізували 57 хворих, одужали — 556 пацієнтів.

За весь час епідемії коронавірусу в Києві:

зафіксовано понад 109 тис. випадків захворювання;

померли 1 тис. 875 хворих;

одужали понад 38 тис. осіб.

Нагадаємо, загалом в Україні 28 грудня померли понад 230 хворих.