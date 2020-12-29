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У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: Віталій Кличко
Коронавірус у Києві — кількість смертей подвоїлася (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n148394-koronavirus-u-kyievi-kilkist-letalnyh-vypadkiv-podvoyilasya-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує забирати життя жителів столиці. За минулу добу, 28 грудня, в Києві зафіксовано 21 летальний випадок, що понад удвічі більше, ніж за результатами 27 грудня, коли хвороба забрала життя 10 киян.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
За добу у столиці зафіксували ще 953 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворів 31 медик.
Серед нових випадків коронавірусу:
- 542 жінки віком від 18 до 91 року;
- 26 дівчаток віком від восьми місяців до 17 років;
- 350 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв;
- 35 хлопчиків віком від 2 місяців до 17 років.
Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували в таких районах Києва:
- Дарницькому — 287 випадків;
- Дніпровському — 141 випадок;
- Святошинському — 107 випадків.
За добу госпіталізували 57 хворих, одужали — 556 пацієнтів.
За весь час епідемії коронавірусу в Києві:
- зафіксовано понад 109 тис. випадків захворювання;
- померли 1 тис. 875 хворих;
- одужали понад 38 тис. осіб.
Нагадаємо, загалом в Україні 28 грудня померли понад 230 хворих.
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