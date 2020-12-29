Рік після великого обміну — у катівнях окупантів все ще 250 українців

https://racurs.ua/ua/n148393-rik-pislya-velykogo-obminu-u-kativnyah-okupantiv-vse-sche-250-ukrayinciv.html

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Великий обмін між російськими бойовиками та Україною відбувся рівно рік тому, 29 грудня 2019 року. Самопроголошені фейкові ДНР та ЛНР віддали Києву 76 громадян, натомість у квазі-«республіки» повернули 127 людей.

Серед звільнених українців були журналіст Станіслав Асєєв, танкіст Богдан Пантюшенко, правозахисник Андрій Яровий. Додому повернулися 12 військовослужбовців.

Чотирма місяцями раніше, 7 вересня 2019 року, в Україну повернулися бранці Кремля, які відбували покарання за політично вмотивованими справами в різних колоніях РФ. Серед звільнених — кримчани Олег Сенцов та Олександр Кольченко.

Нині в полоні бойовиків на тимчасово окупованих територіях перебуває 251 українець, повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, впродовж року надходили звернення від звільнених громадян, які просили посприяти у соціальному захисті. Денісова формувала відповідні звернення до уряду щодо медичних та реабілітаційних послуг звільненим.

Нагадаємо, що у листопаді на засіданні тристоронньої контактної групи українська делегація запропонувала провести новий обмін полоненими до 24 грудня.