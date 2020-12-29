Год после большого обмена — в застенках оккупантов все еще 250 украинцев

https://racurs.ua/n148393-god-posle-bolshogo-obmena-v-zastenkah-okkupantov-vse-esche-250-ukraincev.html

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Большой обмен между российскими боевиками и Украины состоялся ровно год назад, 29 декабря 2019 года. Самопровозглашенные фейковые ДНР и ЛНР отдали Киеву 76 граждан, тогда как в квази- «республики» вернули 127 человек.

Среди освобожденных украинцев были журналист Станислав Асеев, танкист Богдан Пантюшенко, правозащитник Андрей Яровой. Домой вернулись 12 военнослужащих.

Четырьмя месяцами ранее, 7 сентября 2019 года, в Украину вернулись пленники Кремля, которые отбывали наказание из-за политически мотивированных преследований в различных колониях РФ. Среди освобожденных были крымчане Олег Сенцов и Александр Кольченко.

Сейчас в плену боевиков на временно оккупированных территориях находится 251 украинец, сообщила 29 декабря Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, в течение года поступали обращения от заявленных граждан, которые просили посодействовать в социальной защите. Денисова формировала соответствующие обращения к правительству по поводу медицинских и реабилитационных услуг освобожденным.

Напомним, в ноябре на заседании трехсторонней контактной группы украинская делегация предложила провести обмен пленными до 24 декабря.