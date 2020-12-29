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НАПК предупредило о возможных проблемах с доступом в реестр деклараций. Фото: УНН

НАПК предупредило о возможных проблемах с доступом в реестр деклараций

29 дек 2020, 10:29
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Реестр деклараций на сайте НАПК может быть частично ограниченным до конца 2020 года.

Перебои с доступом к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления может наблюдаться в связи с модернизацией. Реестр хотят сделать более удобным как для субъектов декларирования, так и для граждан. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Вниманию субъектов декларирования: если вы обнаружите ошибки в работе Реестра, или не найдете в персональном электронном кабинете ранее поданные в Реестр документы — пожалуйста, не беспокойтесь, — предупредили в НАПК.

В ведомстве добавили, что полноценный переход на обновленную версию реестра потребует определенного времени, и после его завершения весь функционал и поданные документы будут восстановлены. В обновленном реестре будут доступны черновики документов, созданные в течение последнего месяца.


В НАПК отметили, что за дополнительными вопросами относительно работы реестра граждане могут обращаться по телефону: +38 (044) 200-06-94. Можно также писать на электронный адрес: support@nazk.gov.ua.

Напомним, 30 октября Национальное агентство предотвращения коррупции снова включило на своем сайте раздел с реестром деклараций физлиц. Ранее раздел сайта был заблокирован, поскольку вступило в силу решение КСУ о несоответствии Конституции некоторых норм антикоррупционного законодательства, касающихся деятельности НАПК и е-декларирования.

Источник: Ракурс


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