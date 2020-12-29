В Киеве предотвратили заказное убийство двух человек, фото: Нацполиция

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Заказное убийство двух человек предотвратили на Киевщине.

34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат VIII созыва поселкового совета подыскивал киллера для «ликвидации» 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села, с которыми у него сложились неприязненные отношения, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители сработали на опережение и организовали встречу заказчика преступления с «нужным» ему лицом, — отмечает пресс-служба полиции.

Во время этой встречи злоумышленник передал фото жертв. Отмечается, что убийство первой жертвы он оценил в 6 тыс. долл. США и передал 300 долларов в качестве задатка.

Злоумышленника задержали, готовится вручение ему подозрения по факту организации покушения на заказное убийство, которое является незаконченным по причинам, не зависящим от воли лица (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса) и приготовления к совершению умышленного убийства человека на заказ (ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса).

Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, летом правоохранители инсценировали заказное убийство заместителя мэра Черкасс, которое пытался организовать один из депутатов горсовета.