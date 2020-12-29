У Києві попередили замовне вбивство двох осіб, фото: Нацполіція

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Замовне вбивство двох осіб попередили на Київщині.

34-річний мешканець одного із сіл Броварського району Київщини, депутат VIII скликання селищної ради підшукував кілера для «ліквідації» 47-річного односельчанина та 39-річного жителя сусіднього села, з якими у нього склалися неприязні стосунки, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Правоохоронці спрацювали на випередження і організували зустріч замовника злочину з «потрібною» йому особою, — зазначає прес-служба поліції.

Під час цієї зустрічі зловмисник передав фото жертв. Зазначається, що вбивство першої жертви він оцінив у 6 тис. дол. США та передав 300 доларів як завдаток.

Зловмисника затримали, готується вручення йому підозри за фактом організації замаху на замовне вбивство, який є незакінченим з причин, що не залежали від волі особи (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу) та готування до вчинення умисного вбивства людини на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу).

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, влітку правоохоронці інсценували замовне вбивство заступника мера Черкас, яке намагався організувати один з депутатів міськради.