НАЗК попередило про можливі проблеми з доступом до реєстру декларацій. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n148391-nazk-poperedylo-pro-mojlyvi-problemy-z-dostupom-do-reiestru-deklaraciy.html

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Реєстр декларацій на сайті НАЗК може бути частково обмеженим до кінця 2020 року.

Перебої з доступом до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування може спостерігатися у зв’язку з модернізацією. Реєстр хочуть зробити зручнішим як для суб'єктів декларування, так і для громадян. Про це повідомила прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції.

До уваги суб'єктів декларування: якщо ви виявите помилки у роботі Реєстру, або не знайдете у персональному електронному кабінеті раніше подані до Реєстру документи — будь ласка, не хвилюйтесь, — попередили в НАЗК.

У відомстві додали, що повноцінний перехід на оновлену версію реєстру потребує певного часу, і після його завершення весь функціонал і подані документи будуть відновлені. В оновленому реєстрі будуть доступні чернетки документів, створені протягом останнього місяця.

У НАЗК зазначили, що за додатковими питаннями щодо роботи реєстру громадяни можуть звертатися за телефоном: +38 (044) 200-06-94 . Можна також писати на електронну адресу: support@nazk.gov.ua.

Нагадаємо, 30 жовтня Національне агентство запобігання корупції знову увімкнуло на своєму сайті розділ із реєстром декларацій фізосіб. Раніше розділ сайту був заблокований, оскільки набуло чинності рішення КСУ щодо невідповідності Конституції деяких норм антикорупційного законодавства, які стосуються діяльності НАЗК та е-декларування.