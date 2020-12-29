Масова вакцинація сумнівною російською вакциною стартувала в Білорусі. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n148395-vakcynaciya-naselennya-sumnivnou-rosiyskou-vakcynou-startuvala-v-bilorusi.html

Ракурс

Білорусь почала вакцинацію населення російською вакциною проти коронавірусу «Супутник V».

Перша партія препарату вже прибула до Білорусі29 грудня. Першими щеплення отримають медичні працівники, педагоги і ті фахівці, яким в силу особливостей професії доводиться багато контактувати з людьми. Вакцинація буде проводитися в добровільному порядку. Про це повідомила прес-служба МОЗ Білорусі.

Міністр охорони здоров’я Білорусі Дмитро Піневич зазначив, що в Білорусі створена система зберігання вакцини й закуплене спеціальне медичне морозильне обладнання, що дозволяє транспортувати вакцину.

За словами гендиректора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, Білорусь стала першою зарубіжною державою, яка офіційно зареєструвала російську вакцину. Найближчим часом в Білорусі налагодять випуск готової російської вакцини.

Також сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна отримала 6 тис. доз російської вакцини від COVID-19 «Супутник V». Фахівці продовжать проводити оцінку можливості її застосування в країні.

Нагадаємо, у серпні президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін домовилися, що російська вакцина «Супутник V» від коронавірусу буде випробовуватися на громадянах Білорусі.