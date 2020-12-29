Мобильная связь, фото: habr

https://racurs.ua/n148396-naskolko-podorojaet-mobilnaya-svyaz-v-ukraine.html

Ракурс

В Украине с января 2021 года подорожает мобильная связь.

Некоторые тарифные планы у «Киевстар», Vodafone Украина и lifecell станут дороже в январе 2021 года из-за инвестиций в 4G, инфляции и роста курса валют. Об этом сообщают на сайтах операторов мобильной связи в Украине.

«Киевстар» предложит некотором контрактным абонентам, чьи условия не менялись около трех лет, перейти на другие тарифы с более широким спектром услуг и более высокой ценой.

Также тариф «Безлим» вырастет в цене почти в два раза — с 95 грн до 175 грн в месяц.

С 28 декабря Vodafone повысит абонплату за нишевые архивные тарифные планы, которые уже нельзя подключить.

Так, Vodafone 4G Smart XS подорожает с 35 грн до 45 грн, Vodafone Smart S — до 85 грн, Vodafone 4G Smart M — до 130 грн.

Lifecell поднимет плату для семи тарифных планов: «Лайфхак», «Интернет Жара», «Железная двадцатка», «4 безлимит 2019», «Жара GO», «Жара GO PLUS», «Комфорт».

С 14 декабря по 28 февраля 2021 года абонентам этих тарифных планов будет предоставлено право бесплатно сменить тариф на любой другой из открытых для подключения.

Напомним, Павел Дуров объявил о монетизации Telegram, поскольку дорожает обслуживание работы мессенджера.