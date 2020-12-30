Кримінальною відповідальністю за розміщення роз’яснень на сайті КСУ пригрозили у Зеленського

В Україні триває протистояння довкола КСУ

https://racurs.ua/ua/n148477-kryminalnou-vidpovidalnistu-za-rozmischennya-roz-yasnen-na-sayti-ksu-prygrozyly-u-zelenskogo.html

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В Офісі президента вважають, що до кримінальної відповідальності за привласнення повноважень Конституційного суду України (КСУ) слід притягнути осіб, котрі дали розпорядження про розміщення на сайті КСУ роз’яснення щодо президентського указу про відсторонення голови суду Олександра Тупицького.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі Офісу президента.

У відомстві зазначають, що перелік інформації, яка може бути розміщена на сайті КСУ, чітко визначено:

законом «Про Конституційний суд України»;

регламентом КСУ;

Положенням про офіційний веб-сайт КСУ.

Ні вказаними вище, ні жодним іншим чинним нормативно-правовим актом України не передбачено можливості розміщення на офіційному сайті Конституційного Суду повідомлення правового департаменту Секретаріату КСУ, — наголошують в Офісі президента.

У відомстві публікацію на сайті цього «невідомо ким підготовленого» роз’яснення вважають присвоєнням повноважень КСУ правовим департаментом.

Розміщення таких «висновків» та «роз'яснень» на офіційному сайті Суду має на меті свідоме введення в оману суспільства та ЗМІ щодо правової позиції КСУ, — наголошують в Офісі президента.



Нагадаємо, указ Зеленського про відсторонення Тупицького у КСУ назвали нікчемним та неконституційним.