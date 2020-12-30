КСУ. Фото: ZIK

https://racurs.ua/ua/n148467-ukaz-pro-vidstoronennya-tupyckogo-nikchemnyy-vvajaut-v-ksu.html

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Відсторонення Тупицкого, голови Конституційного суду України, засудили інші судді КСУ.

Вони назвали указ про відсторонення Зеленським Тупицього — нікчемним та неконституційним. Про це повідомляє прес-служба суду.

29 грудня 2020 року президент України видав указ «Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України» № 607/2020. Судді заявляють, що зазначений указ виданий не на основі Конституції України та не відповідає їй, оскільки Конституція не передбачає можливості відсторонення судді КСУ від посади.

Видавши указ президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень та застосував до судді КСУ захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до законів України не може бути застосовано до суддів КСУ, — заявляють судді.

Вони додали, що у своєму указі президент посилається на ч.3 ст. 154 Кримінального процесуального кодексу України. Однак положення вказаної статті не поширюються на суддів Конституційного суду. Отже, видавши Указ № 607/2020 від 29 грудня 2020 року, Президент України вийшов за межі своїх конституційних повноважень.

Тому з конституційно-правової точки зору указ президента є юридично нікчемним і не може підлягати виконанню, оскільки він виданий президентом з перевищенням його конституційних повноважень, суперечить конституційним засадам організації державної влади в Україні, конституційним принципам діяльності КСУ, посягає на конституційно-правовий статус судді КСУ. Видання цього указу фактично є протиправним втручанням у діяльність судді, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, що тягне за собою передбачену законом юридичну відповідальність, — заявили у КСУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що суддів Конституційного суду президент України відправляє у відставку. Володимир Зеленський вніс у парламент проект закону «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства».

У президентському законопроекті № 4288 пропонується припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування «нікчемним» і без правових наслідків, а також скасувати відповідні зміни в законі «Про запобігання корупції».