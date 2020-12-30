КСУ. Фото: ZIK

https://racurs.ua/n148467-ukaz-ob-otstranenii-tupickogo-nichtojnyy-schitaut-v-ksu.html

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Отстранение Тупицкого, главы Конституционного суда Украины, осудили другие судьи КСУ.

Они назвали указ об отстранении Зеленским Тупицкого — ничтожным и неконституционным. Об этом сообщает пресс-служба суда.

29 декабря 2020 года президент Украины издал указ «Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины» № 607/2020. Судьи заявляют, что данный указ издан не на основе Конституции Украины и не отвечает ей, поскольку Конституция не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности.

Издав указ президент вышел за пределы своих конституционных полномочий и применил к судье КСУ меры, которые в соответствии с законами Украины не могут быть применены к судьям КСУ, — заявляют судьи.

Они добавили, что в своем указе президент ссылается на ч.3 ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Однако положения указанной статьи не распространяются на судей Конституционного суда.

Поэтому с конституционно-правовой точки зрения указ президента является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он выдан президентом с превышением его конституционных полномочий, противоречит конституционным принципам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности КСУ, посягает на конституционно-правовой статус судьи КСУ. Издание этого указа фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой предусмотренную законом юридическую ответственность, — заявили в КСУ.



Напомним, ранее мы сообщали, что судей Конституционного суда президент Украины отправляет в отставку. Владимир Зеленский внес в парламент проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству».

В президентском законопроекте № 4288 предлагается прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать их решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий, а также отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции».