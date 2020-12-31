Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148495-pered-novym-godom-s-koronavirusom-gospitalizirovali-pochti-sotnu-kievlyan-karta.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 1 тыс. 332 человек, в том числе у 43 детей и 51 медика. Всего подтверждено 111 тыс. 471 случай инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 70 тыс. 149 активных больных.

За сутки умерли 22 пациента, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 1 тыс. 919 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

743 женщины в возрасте от 18 до 99 лет;

536 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;

29 девочек от трех месяцев до 17 лет и 24 мальчика от одного до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 79 пациентов, остальные больные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Святошинском районе — 302;

Дарницком районе −195;

Соломенском районе — 174.

Выздоровели за минувшие сутки 547 человек. Всего коронавирус преодолели 39 тыс. 403 жителей Киева.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине пока циркулируют пять штаммов коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19. Результаты генетического анализа свидетельствуют, что циркулирующие в Украине коронавирусы принадлежат к глобальной генетической линии B, которая пришла из Китая.