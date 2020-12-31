Дерзкий палец. Фото: Хаббл

https://racurs.ua/n148494-neprilichnyy-jest-v-kosmose-popal-v-obektiv-habbla-foto.html

Ракурс

Хаббл, известный орбитальный телескоп, сумел заснять клубок вещества в туманности Киля в форме неприличного жеста. Его назвали «Дерзкий палец».

Звездное облако для ученых было похожим на древний неприличный жест, означающий «уходи, но гораздо более грубыми словами». Об этом сообщается на сайте телескопа.



«Дерзкий палец» — это маленькие, темные, плотные сгустки пыли и газа, в которых часто рождаются звезды. По мере того как плотные области облака конденсируются, они могут захлопнуться под действием собственной гравитации.

«Палец» состоит из материала, который в шесть раз тяжелее нашего Солнца, а свечение вокруг него идет от внешних источников, в частности ярких звезд рядом. Ученые допускают, что внешняя часть глобулы «пальца» освещена и ионизируется Вольфа-Райе WR 25 — очень массивной звездой, которая подходит к концу своего жизненного цикла.

Однако, под светом массивных звезд эта часть туманности постепенно испаряется. При нынешней скорости потери массы облако пыли проживет еще максимум миллион лет, сравнительно немного для космических тел.

Напомним, ранее мы сообщали, что телескоп «Хаббл» ежегодно фотографирует Юпитер, чтобы отследить изменение в штормах и бурях, которые бушуют в атмосфере планеты. На новых снимках телескоп смог разглядеть несколько ярко-белых шлейфов, которые появились в результате штормов. Ученым удалось также заметить изменение цвета Большого Красного Пятна — крупнейшего шторма Юпитера.