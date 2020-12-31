Зухвалий палець. Фото: Хаббл

https://racurs.ua/ua/n148494-neprystoynyy-jest-u-kosmosi-potrapyv-do-obiektyva-habblu-foto.html

Ракурс

Хаббл, відомий орбітальний телескоп, зумів зафільмувати клубок речовини у туманності Кіля у формі непристойного жесту. Його назвали «Зухвалий палець».

Зоряна хмара для вчених була схожа на прадавній непристойний жест, що означає «йди геть, але набагато грубішими словами». Про це повідомляється на сайті телескопа.





«Зухвалий палець» — це маленькі, темні, щільні згустки пилу і газу, у яких часто народжуються зірки. У міру того, як щільніші області хмари конденсуються, вони можуть схлопнуться під дією власної гравітації.

«Палець» складається з матеріалу, який у шість разів важчий за наше Сонце, а світіння навколо йде від зовнішніх джерел, зокрема яскравих зірок поряд. Науковці допускають, що зовнішня частина глобули «пальця» освітлена та іонізується Вольфа-Райе WR 25 — дуже масивною зіркою, яка доходить до кінця свого життєвого циклу.

Однак, під світлом масивних зірок ця частина туманності поступово випаровується. За нинішньої швидкості втрати маси хмара пилу проживе іще максимум мільйон років, що порівняно небагато для космічних тіл.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що телескоп «Хаббл» щорічно фотографує Юпітер, щоб відстежити зміну у штормах і бурях, які вирують в атмосфері планети. На нових знімках телескоп зміг розгледіти кілька яскраво-білих шлейфів, які з’явилися внаслідок штормів. Вченим вдалося також помітити зміну кольору Великої Червоної Плями — найбільшого шторму Юпітера.