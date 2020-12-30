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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:
Сколько штаммов коронавируса циркулируют в Украине, рассказали в Минздравеhttps://racurs.ua/n148479-skolko-shtammov-koronavirusa-cirkuliruut-v-ukraine-rasskazali-v-minzdrave.htmlРакурс
В Украине в настоящее время циркулируют пять штаммов коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.
Результаты генетического анализа свидетельствуют, что циркулирующие в Украине коронавирусы принадлежат к глобальной генетической линии B, происходящей из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ Украины.
В Украине выявлены следующие генетические варианты коронавируса:
- В1 — вирусы этой группы относятся к многочисленной группе вирусов, циркулирующих на территории Европы, они походят из Италии;
- В1.1 — вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC);
- В1.1.1 — циркуляция этих вирусов обнаружена одновременно на территории стран ЕС и Великобритании;
- В1.5 — вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы, они происходят из Испании;
- В2 — вирусы этой группы циркулируют в более чем 57 странах мира на 6 континентах.
В ведомстве отмечают, что SARS-CoV-2 мутирует медленнее вирусов гриппа или ВИЧ.
Напомним, ученые установили, что дезинфекция поверхностей не является эффективным средством борьбы с коронавирусом.
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