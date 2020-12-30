Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:
Скільки штамів коронавірусу є в Україні, розповіли у МОЗhttps://racurs.ua/ua/n148479-skilky-shtamiv-koronavirusu-ie-v-ukrayini-rozpovily-u-moz.htmlРакурс
В Україні наразі циркулюють п’ять штамів коронавірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.
Результати генетичного аналізу свідчать, що циркулюючі в Україні коронавіруси належать до глобальної генетичної лінії B, що походить з Китаю. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я МОЗ України.
В Україні виявлено такі генетичні варіанти коронавірусу:
- В1 — віруси цієї групи належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Італії;
- В1.1 — віруси генетичної лінії В1, які відрізняються трьома нуклеотидними замінами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC);
- В1.1.1 — циркуляцію цих вірусів виявлено одночасно на території країн ЄС і Великої Британії;
- В1.5 — віруси цієї групи належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Іспанії;
- В2 — віруси цієї групи циркулюють у понад 57 країнах світу на 6 континентах.
У відомстві зазначають, що SARS-CoV-2 мутує повільніше за віруси грипу чи ВІЛ.
Нагадаємо, учені встановили, що дезінфекція поверхонь не є ефективним засобом боротьби з коронавірусом.
.