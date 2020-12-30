В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

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В Україні наразі циркулюють п’ять штамів коронавірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

Результати генетичного аналізу свідчать, що циркулюючі в Україні коронавіруси належать до глобальної генетичної лінії B, що походить з Китаю. Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я МОЗ України.

В Україні виявлено такі генетичні варіанти коронавірусу:

В1 — віруси цієї групи належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Італії;

В1.1 — віруси генетичної лінії В1, які відрізняються трьома нуклеотидними замінами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC);

В1.1.1 — циркуляцію цих вірусів виявлено одночасно на території країн ЄС і Великої Британії;

В1.5 — віруси цієї групи належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Іспанії;

В2 — віруси цієї групи циркулюють у понад 57 країнах світу на 6 континентах.

У відомстві зазначають, що SARS-CoV-2 мутує повільніше за віруси грипу чи ВІЛ.

Нагадаємо, учені встановили, що дезінфекція поверхонь не є ефективним засобом боротьби з коронавірусом.