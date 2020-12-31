Погода в Украине. Фото: Багнет

https://racurs.ua/n148496-dojdi-i-do-12-tepla-pogoda-v-ukraine-na-1-yanvarya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 1 января будет относительно теплой, а в Украине, кроме Донбасса, ожидаются дожди.

Ночью температуру воздуха прогнозируют от 1° мороза до 6° тепла, а днем столбики термометров покажут от 2° тепла до 12° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают северо-западный и южный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 1 января ожидается дождливая в течение суток. Ночью температуру воздуха прогнозируют 4−6° тепла, а днем — от 6° до 8° выше нуля.

Погода в Харькове в пятницу будет дождливой. Температуру воздуха ночью обещают от 1° мороза до 1° тепла, а днем 2−4° тепла.

Погода в Одессе завтра будет дождливой. Ночью температуру воздуха прогнозируют 4−6° с отметкой плюс, днем 10−12° тепла.

Погода во Львове в ближайшие сутки днем будет дождливой, возможен мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут 1−3° тепла, а днем обещают 3−5° выше нуля.

Погодные условия в Карпатах 1 января ожидаются с осадками в виде дождя. Температурные показатели следующие — ночью от 1−3° тепла, а днем — 3−5° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 1 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, 30 декабря в Киеве зафиксировали температурный рекорд. Вчера в столице впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +5,3°, что на 0,7° выше прошлого рекордного значения в 1913 году.