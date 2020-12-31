Льюїс Гамільтон був посвячений у лицарі. Фото: motor.ru

https://racurs.ua/ua/n148498-pilot-formuly-1-luyis-gamilton-otrymav-tytul-lycarya-vid-ielyzavety-ii.html

Ракурс

Льюїс Гамільтон, семиразовий чемпіон «Формули-1» та пілот «Мерседеса», був посвячений у лицарі.

Ім’я автогонщика внесли в традиційний королівський новорічний список нагороджень. Крім Гамільтона до переліку осіб потрапили люди, які брали активну участь у боротьбі з наслідками пандемії коронавірусу. Церемонія нагородження відбулася 31 грудня. Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що Гамільтон став четвертим британським гонщиком, присвяченим у лицарі. До нього титул отримували сер Джек Бребем, сер Стірлінг Мосс та сер Джекі Стюарт.

Раніше Гамільтон став переможцем у номінації «Персона року» за версією BBC Sport, завоювавши цю нагороду вдруге у своїй кар'єрі.

Нагадаємо, пілот «Мерседеса» Льюїс Гамільтон переміг на Гран-прі Португалії й таким чином здобув свою 92-у перемогу та офіційно став найуспішнішим гонщиком за всі 70 років існування Чемпіонату світу. Таким чином він побив рекорд семиразового чемпіона світу німця Міхаеля Шумахера.

Також він побив рекорд німця за кількістю перемог на етапах Гран-прі. В цілому на рахунку Хемілтона 95 перемог та 98 поул-позицій.