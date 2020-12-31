Ліси Амазонії перетворяться на посушливу рівнину через десятиліття. Фото: fountravel.ru

https://racurs.ua/ua/n148506-lisy-amazoniyi-peretvoryatsya-na-posushlyvu-rivnynu-vcheni-sprognozuvaly-datu.html

Ракурс

Амазонські ліси, що знаходяться в Південній Америці у басейні річки Амазонки й займають площу в 5 тис. 500 кв. км, до 2064 року перетворяться на посушливу рівнину.

Причина знищення лісів в Амазонії не лише в зміні клімату, але й через масштабну вирубку лісів, яка спостерігається через бідність у цих регіонах та нераціональне використання лісових ресурсів. Такого висновку дійшов професор Роберт Уокер з Університету Флориди, який довгий час вивчав життя місцевих жителів. Про це повідомляється на ресурсі Taylor & Francis.

Крім того, часто місцеві фермери підпалюють ліси, для звільнення місця для сільськогосподарських культур. До цих підпалів додаються і пожежі, викликані глобальним потеплінням. У серпні минулого року Національний інститут космічних досліджень Бразилії повідомляв про понад 80 тис. пожеж по всій країні, що на 77% більше, ніж у 2018 році.

За словами професора, раніше тропічні ліси вже переживали періоди посухи і пожеж. Це траплялося в 2005, 2010 та в 2015 роках. Через це лісові масиви не встигають відновлюватися. Уокер вважає, якщо посуха в амазонських лісах буде ж такою, яка спостерігалася останнє десятиліття, то ліси можуть зникнути до 2064 року.

Нагадаємо, вчені стверджують, що глобальне потепління може перетворити Центральну Азію в пустелю. Науковці заявляють, що 34 млн років тому раптова зміна клімату призвела до екологічної катастрофи в цьому регіоні.