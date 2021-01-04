«Так устроены украинцы» — Степанов об улучшении статистики COVID-19, фото — Без купюр

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Улучшение статистики коронавируса в Украине прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов. Он объяснил резкое уменьшение случаев инфицирования и проведения ПЦР-тестов новогодними каникулами.

Это была неделя праздников. Так уж устроены украинцы, не хотят обращаться на выходные и праздники к врачам, — сказал министр, комментируя 4 января резкий спад заражений.

На прошлой неделе медики обнаружили 47 тыс. 867 новых больных, а на позапрошлой — 59 тыс. 280. На 27 тыс. уменьшилось и количество проведенных ПЦР-тестов (174 тыс.).

Впрочем, Степанов прогнозирует, что «картина будет исправляться».

В больнице положили также меньше больных коронавирусом (12 тыс. 319 против 15 тыс. 907 на позапрошлой неделе). Сейчас в медучреждениях страны 22 тыс. 802 пациентов с диагнозом COVID-19.

В то же время, по данным Минздрава, в Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 281,6 на 100 тыс. населения. Это более чем в семь раз выше нормы.

Самая плохая ситуация наблюдается в Николаевской (489), Запорожской (461,8) и Черкасской (428) областях. Лучшая ситуация — в Кировоградской (81,4), Винницкой (122,5) и Ивано-Франковской (122) областях.

Продолжает сокращаться заполненность больничных коек. По состоянию на 4 января в стране заняты 34,5% коек. В Киеве заполнены 40,8% больничных мест. Всего в стране введено уже 66 тыс. коек.

Сегодня в Минздраве отчитались о 4 тыс. новых больных.