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Коронавирус в Украине. Фото: forpost
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Коронавирус в Украине продолжает распространяться, поэтому слова «корона», «коронованный» во время пандемии получили другие значения.
Также появились совершенно новые термины, сообщают на странице образовательного проекта «Мова» в Facebook.
Словарный запас украинцев пополнился такими словами:
- Ковиднуться — заболеть COVID-19;
- Ковидники — 1) больницы, где находятся больные коронавирусом; 2) пациенты этих больниц;
- Ковидео — видео, записанное во время самоизоляции;
- Ковидиот — 1) тот, кто преуменьшает опасность коронавируса, не соблюдает масочный режим и социальную дистанцию; 2) тот, кто наоборот чрезмерно паникует;
- Ковигисты или ковид-диссиденты — сторонники теории заговора, утверждающие, что коронавируса не существует, или заболевание не так опасно, как уверяют врачи и эпидемиологи;
- Корониалы — дети, зачатые или рожденные во время пандемии;
- Коронованный — тот, кто переболел коронавирусом;
- Коронафобия — страх заболеть COVID-19;
- Коронакризис — кризис, вызванный пандемией.
Напомним, коронавирус в Украине за сутки лишил жизни 73 человек. По состоянию на 4 января свыше 4 тыс. 158 украинцев заразились коронавирусной болезнью.
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