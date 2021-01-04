Коронавирус в Украине. Фото: forpost

https://racurs.ua/n148604-kak-covid-19-povliyal-na-ukrainskiy-yazyk-spisok-slov.html

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться, поэтому слова «корона», «коронованный» во время пандемии получили другие значения.

Также появились совершенно новые термины, сообщают на странице образовательного проекта «Мова» в Facebook.

Словарный запас украинцев пополнился такими словами:

Ковиднуться — заболеть COVID-19;

Ковидники — 1) больницы, где находятся больные коронавирусом; 2) пациенты этих больниц;

Ковидео — видео, записанное во время самоизоляции;

Ковидиот — 1) тот, кто преуменьшает опасность коронавируса, не соблюдает масочный режим и социальную дистанцию; 2) тот, кто наоборот чрезмерно паникует;

Ковигисты или ковид-диссиденты — сторонники теории заговора, утверждающие, что коронавируса не существует, или заболевание не так опасно, как уверяют врачи и эпидемиологи;

Корониалы — дети, зачатые или рожденные во время пандемии;

Коронованный — тот, кто переболел коронавирусом;

Коронафобия — страх заболеть COVID-19;

Коронакризис — кризис, вызванный пандемией.

Напомним, коронавирус в Украине за сутки лишил жизни 73 человек. По состоянию на 4 января свыше 4 тыс. 158 украинцев заразились коронавирусной болезнью.