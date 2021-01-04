Украина планирует подтверждать «документы», выданные на Донбассе. Фото: novyny.24

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Война на Донбассе продолжается. Украина планирует ввести процедуру конвалидации для «документов» из оккупированных территорий.

Конвалидация — это судебная процедура, которая предусматривает учет «документов» оккупационных администраций для установления этих фактов. Подчеркиваю, что именно учет, а не признание, — сообщил в интервью изданию «Право Украины» вицепремьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников.

Также он сказал, что планируется сделать большой шаг вперед в вопросе расширения возможностей осуществления сделок на временно оккупированных территориях.

Для временно оккупированных населенных пунктов предлагают сделать небольшой перечень возможных для конвалидаций соглашений, а для неоккупированных — значительно расширить и осуществлять по другой процедуре.

Министр также подчеркнул, что конвалидация может быть проведена по отдельным операциям, осуществленным на территории Донбасса.

Например, по односторонним соглашениям, в отношении которых в законе содержится требование нотариального удостоверения, и которые заверены так называемыми администрациями в ОРДЛО.

Кроме того, конвалидации могут осуществить по документам, подтверждающим факт рождения или смерти лица, заключения брака на неподконтрольном Донбассе.

По нашей идее, односторонние соглашения, по которым в законе содержится требование нотариального удостоверения, могут быть признаны судом действительными в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Украины. При условии, что они были заверены нотариусами, чьи полномочия признаны оккупационными администрациями РФ, — сказал Резников.

Он сообщил, что Украина хочет, чтобы сделки, совершенные на временно оккупированных территориях, могли признаваться действительными по процедуре пересмотра и подтверждения.

За много лет оккупации у жителей Донбасса накопились юридические проблемы с тем, что украинская власть не признает «документов» оккупационных администраций, сказал министр.

Сейчас существует только процедура по установлению фактов о рождении или смерти человека на временно оккупированных территориях. Так называемые документы оккупантов не признает никто в мире, даже Россия.