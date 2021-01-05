Локдаун в январе — «Укрзализныця» сообщила алгоритм поездок

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Ракурс

Во время локдауна в январе «Укрзализныця» обеспечит полноценное курсирование поездов всех видов сообщения.

Усиление карантина в стране с 8 по 24 января продиктовано решением правительства, но «Укрзализныця» обеспечит все противоэпидемические меры безопасности пассажиров во время путешествий.

В государственном перевозчике призвали пассажиров соблюдать масочный режим в поездах и пользоваться антисептиком. На нарушения в «Укрзализныце» обещают реагировать мгновенно.

Между тем пассажиры в комментариях жалуются на несоблюдение противоэпидемических требований в поездах, особенно в пригородном сообщении.

«Укрзализныця» сообщила о 19 поездах, которые на праздники будут курсировать в Карпаты с отправлением 6 января и прибытием 7 января. Перевозчик учел пожелания пассажиров и назначил поезда по самым популярным направлениям.

Железнодорожники отчитывались, что Новый год в поездах встретили более 5,4 тыс. пассажиров, а всего в праздничные сутки курсировали 60 пассажирских поездов.