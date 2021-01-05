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Ракурс
Сакура в Мукачево. Фото: ukrinform

Сакура расцвела в январе в Мукачево (ФОТО, ВИДЕО)

5 янв 2021, 13:48
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Сакура расцвела в центре Мукачево. Дерево ежегодно распускает цветы в январе-феврале.

В Мукачево расцвела сумасшедшая сакура. Дерево назвали так потому, что старая сакура, которая растет в центре города, ежегодно в январе-феврале выбрасывает цветы, — рассказал закарпатский гид Игорь Гуледза, пишет «Укринформ».

Сакура в Мукачево. Фото: ukrinform

Такое нетипичное цветение происходит с деревом последние несколько лет.

Сакура в Мукачево. Фото: mukachevo.net

Дерево выбрасывает несколько розовых цветков на ветвях, но это сразу же замечают горожане — фотографируют и публикуют снимки в сети. Дерево привлекает и гостей города, рассказал Гуледза.

Сакура в Мукачево. Фото: mukachevo.net

Сакура в Мукачево. Фото: mukachevo.net


К слову, в Мукачево высажена самая длинная аллея сакур в Украине. Ежегодно полюбоваться цветением в город приезжали десятки тысяч туристов из разных регионов Украины и из-за рубежа.

В 2020 году туристы не приехали на Закарпатье из-за пандемии коронавируса, поэтому сакуры цвели в тишине.

Источник: Ракурс


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