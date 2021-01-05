Сакура в Мукачеві. Фото: ukrinform

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Ракурс

Сакура розцвіла у центрі Мукачева. Дерево щороку розпускає квіти в січні-лютому.

У Мукачеві розцвіла шалена сакура. Дерево назвали так тому, що стара сакура, яка росте у центрі міста, щороку в січні-лютому викидає квіти, — розповів закарпатський гід Ігор Гуледза, пише «Укрінформ».

Таке нетипове цвітіння відбувається з деревом останні кілька років, каже гід.

Дерево викидає декілька рожевих квіток на гілках, але це одразу помічають містяни — фотографують та виставляють світлини у мережі. Дерево приваблює і гостей міста, розповів Гуледза.

До слова, в Мукачеві висаджена найдовша алея сакур в Україні. Щороку помилуватися цвітінням до міста приїжджали десятки тисяч туристів із різних регіонів України та з-за кордону.

У 2020 році туристи не приїхали на Закарпаття через пандемію коронавірусу, тож сакури цвіли у тиші.