Сакура розцвіла у січні в Мукачеві (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n148647-sakura-v-mukachevi-rozcvila-u-sichni-foto-video.htmlРакурс
Сакура розцвіла у центрі Мукачева. Дерево щороку розпускає квіти в січні-лютому.
У Мукачеві розцвіла шалена сакура. Дерево назвали так тому, що стара сакура, яка росте у центрі міста, щороку в січні-лютому викидає квіти, — розповів закарпатський гід Ігор Гуледза, пише «Укрінформ».
Таке нетипове цвітіння відбувається з деревом останні кілька років, каже гід.
Дерево викидає декілька рожевих квіток на гілках, але це одразу помічають містяни — фотографують та виставляють світлини у мережі. Дерево приваблює і гостей міста, розповів Гуледза.
До слова, в Мукачеві висаджена найдовша алея сакур в Україні. Щороку помилуватися цвітінням до міста приїжджали десятки тисяч туристів із різних регіонів України та з-за кордону.
У 2020 році туристи не приїхали на Закарпаття через пандемію коронавірусу, тож сакури цвіли у тиші.