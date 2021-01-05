«Укрзалізниця» повідомила алгоритм поїздок під час локдауну у січні

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Під час локдауну у січні «Укрзалізниця» забезпечить повноцінне курсування поїздів усіх видів сполучення.

Посилення карантину в країні з 8 по 24 січня продиктоване рішенням уряду, але «Укрзалізниця» забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

У державному перевізнику закликали пасажирів дотримуватися маскового режиму у поїздах і користуватися антисептиком. На порушення в «Укрзалізниці» обіцяють реагувати миттєво.

Тим часом пасажири у коментарях нарікають на недотримання протиепідемічних вимог у поїздах, особливо у приміському сполученні.

«Укрзалізниця» повідомила про 19 поїздів, які на свята курсуватимуть у напрямку Карпат з відправленням 6 січня та прибуттям 7 січня. Перевізник врахував побажання пасажирів та призначив поїзди в найпопулярніших напрямках.

Залізничники звітували, що Новий рік у поїздах зустріли понад 5,4 тис. пасажирів, а загалом у святкову добу курсувало 60 пасажирських поїздів.