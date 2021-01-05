В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n148651-afrikanskiy-koronavirus-mojet-byt-menee-uyazvimym-k-vakcinam-uchenye.html

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Эпидемия коронавируса продолжается, по миру уже распространяются несколько штаммов этого заболевания.

Обнаруженный в Южной Африке мутировавший штамм коронавируса может оказаться более устойчивым к вакцинам, чем его «аналоги». Об этом предупреждают ученые, проводящие испытания вакцины AstraZeneca в ЮАР, сообщает «BBC Украина».

Это теоретическое беспокойство. Обоснованное беспокойство, что южноафриканский вариант может быть более устойчивым, — отметил местный профессор Шабир Мадхи.

По его словам, это опасение основывается на том, что «южноафриканский» коронавирус мутировал больше, чем другие штаммы. Так, одна из мутаций может приводить к тому, что вирус сможет избегать атак антител, выработку которых вызывают вакцины.

По словам ученого, вряд ли эта мутация коронавируса может полностью нивелировать эффект от прививки, однако может ослабить эффективность вакцинации.

Впрочем, отмечает Мадхи, точно это станет ясно только спустя несколько недель.

В то же время, эксперты успокаивают — даже если вирус окажется неуязвимым для существующих вакцин, их можно будет достаточно быстро модифицировать. Проблема заключается в необходимости оперативно обеспечить нужными вакцинами все страны мира.

Напомним, из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса в Англии ввели уже третий за время пандемии локдаун.