В Британии снова усилили карантин, фото:

https://racurs.ua/n148626-iz-za-mutacii-koronavirusa-v-anglii-vvodyat-tretiy-lokdaun-video.html

Ракурс

В Англии вводят третий жесткий карантин (так называемый локдаун) в связи с активным распространением более заразного мутировавшего штамма коронавируса SARS-nCov-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об этом во время обращения к нации, сообщает BBC.

Джонсон отметил, что, по мнению ученых, новый штамм коронавируса является на 50−70% более заразным, что увеличивает вероятность его передачи между людьми и, как следствие, приводит к наибольшей за время пандемии нагрузке на больницы.

Он подчеркнул, что ближайшие недели будут «наиболее тяжелыми».

В то же время, по его мнению, сейчас начинается последняя фаза борьбы с болезнью, надежду на победу в которой дает вакцина.

Потому что с каждым уколом, который попадает к нам в руки, мы склоняем шансы против коронавируса в пользу британского народа, — подчеркнул он.

Новый локдаун будет похожим на ограничения, которые вводились весной 2020 года.

Людям, которые не работают в ключевых сферах или там, где удаленная работа невозможна, рекомендуют работать из дома. Также будут закрыты большинство школ, а школьников переведут на домашнее обучение.

Локдаун начнет действовать с 5 января и продлится, как ожидается, до середины февраля.

Напомним, в Великобритании недавно разрешили смешивать между собой различные вакцины от коронавируса в некоторых случаях.