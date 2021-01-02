Новый штамм коронавируса оказался намного заразнее

Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148542-novyy-shtamm-koronavirusa-okazalsya-namnogo-zaraznee.html

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Британский коронавирус, который является мутацией китайского, более заразен, чем его предшественник. Профессора лондонского Имперского колледжа исследовали новый штамм коронавируса, и заявили, что разница между типами вирусов достаточно велика.

По словам профессора Акселя Ганди из лондонского Имперского колледжа, новый штамм — самое серьезное изменение вируса с начала эпидемии. Об этом сообщает BBC.

Исследование Имперского колледжа свидетельствует о том, что распространение нового варианта вируса утроилось во время локдауна в Великобритании в ноябре, тогда как количество заболеваний предыдущей версией коронавируса сократилось на треть.

Мутировавший коронавирус оказался значительно более заразным, поскольку он увеличивает так называемое число R — показатель контагиозности (заразности) вируса — на 0,4−0,7 единицы, — рассказывают ученые.



Число R — это среднее количество людей, которых заражает инфицированный человек. Если R превышает единицу, это означает, что вирус распространяется, а количество инфицированных растет. Если же R менее 1, количество зараженных постепенно уменьшается. Ученые подсчитали, что в Британии число R составляет примерно 1,1−1,3.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, может обнаруживать в воздухе биосенсор, созданный испанскими учеными. Применение таких биосенсоров позволит выявлять коронавирус в таких публичных местах, как транспорт, больницы, школы, кинотеатры.