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Ракурс
Коронавірус. Фото: Istock

Новий штам коронавірусу виявився набагато заразнішим

2 січ 2021, 11:38
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Британський коронавірус, який є мутацією китайського, більш заразний за свого попередника. Професори лондонського Імперського коледжу дослідили новий штам коронавірусу, і заявили, що різниця між типами вірусів досить велика.

За словами професора Акселя Ганді з лондонського Імперського коледжу, новий штам — найсерйозніша зміна вірусу з початку епідемії. Про це повідомляє BBC.

Дослідження Імперського коледжу свідчить про те, що передача нового варіанту потроїлася під час локдауну в Британії в листопаді, тоді як попередня версія коронавірусу була зменшена на третину.

Мутований коронавірус є значно більш заразним, оскільки він збільшує так зване число R — показник контагіозності (заразності) вірусу — на 0,4−0,7 одиниці, — розповідають вчені.


Число R — це середня кількість людей, яких заражає інфікована людина. Якщо R перевищує одиницю, це означає, що вірус поширюється, а кількість інфікованих зростає. Якщо ж R менше ніж 1, кількість заражених поступово зменшується. Науковці підрахували, що у Великій Британії число R становить приблизно 1,1−1,3.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, може виявляти в повітрі біосенсор, створений іспанськими вченими. Застосування таких біосенсорів дозволить виявляти коронавірус в таких публічних місцях як транспорт, лікарні, школи, кінотеатри.

Джерело: Ракурс


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