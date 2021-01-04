У Британії знову посилили карантин

https://racurs.ua/ua/n148626-cherez-mutaciu-koronavirusu-v-angliyi-zaprovadjuut-tretiy-lokdaun-video.html

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В Англії запроваджують третій жорсткий карантин (так званий локдаун) у зв’язку з активним поширенням більш заразного мутованого штаму коронавірусу SARS-nCov-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про це під час звернення до нації, повідомляє BBC.

Джонсон зазначив, що, на думку вчених, новий штам коронавірусу є на 50−70% більш заразним, що збільшує ймовірність його передачі між людьми і, як наслідок, призводить до найбільшого за час пандемії навантаження на лікарні.

Він наголосив, що найближчі тижні будуть «найбільш тяжкими».

Водночас, на його думку, зараз розпочинається остання фаза боротьби з хворобою, надію на перемогу в якій дає вакцина.

Тому що з кожним уколом, який потрапляє до нас в руки, ми схиляємо шанси проти коронавірусу на користь британського народу, — наголосив він.

Новий локдаун буде схожим на обмеження, які запроваджувалися навесні 2020 року.

Людям, які не працюють у ключових сферах чи там, де дистанційна робота неможлива, рекомендують працювати з дому. Також будуть закриті більшість шкіл, а школярів переведуть на домашнє навчання.

Локдаун почне діяти з 5 січня і триватиме, як очікується, до середини лютого.

Нагадаємо, у Великій Британії нещодавно дозволили змішувати між собою різні вакцини від коронавірусу в деяких випадках.