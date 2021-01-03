Змішувати вакцини між собою дозволили у Великій Британії

Змішування вакцини. Фото: Istock

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Вакцина від коронавірусу вже винайдена у декількох варіаціях, а тому у Великій Британії вирішили змішувати між собою різні вакцини у деяких випадках.

Але попри таке рішення уряду, наразі немає жодних доказів про ступінь імунітету, який виникає від змішування доз. Про це повідомляє Reuters.

Зауважимо, що у країні вже зареєстровані дві вакцини — Pfizer/BioNTech та AstraZeneca/Oxford. Масова вакцинація у Великій Британії розпочалася, а вакцину від коронавірусу потрібно вводити двічі. Саме тому, якщо людині зробили щеплення однією вакциною, а коли настав час для введення другої дози, її немає, тоді дозволяють робити друге щеплення іншою вакциною, що є у наявності.

Такий самий алгоритм дій британський уряд пропонує у тому випадку, якщо у людини з’явилася алергічна реакція на перше щеплення. У Національній службі охорони здоров’я Великої Британії вважають, що краще ввести іншу вакцину, ніж затримувати графік щеплення.

Пропозицію уряду розкритикували деякі експерти. Так, вірусолог Джон Мур зазначив, що даних про змішування взагалі немає. За його словами, британські чиновники відвернулися від науки, і просто намагаються знайти вихід із цього безладу. Натомість у компанії Pfizer не заперечили можливості змішувати вакцини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Велика Британія замовила 100 млн доз у виробника AstraZeneca. Цього достатньо для вакцинації 50 млн людей від коронавірусу. Лондон першим у світі схвалив використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом.

Випуск цієї вакцини почнеться з 4 січня і це допоможе прискорити вакцинацію країни. 8 грудня Британія почала масову вакцинацію проти коронавірусу препаратом від BioNTech та Pfizer.