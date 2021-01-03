У світі розпочалася вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n148570-pislya-vakcynuvannya-vid-koronavirusu-u-medyka-z-meksyky-vyyavyly-zapalennya-mozku.html

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Вакцинація від коронавірусу SARS-nCov-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, вже розпочалася в низці країн світу. Вже зафіксовано кілька випадків погіршення стану здоров’я вакцинованих, таких як алергія, однак нещодавній випадок у Мексиці є середи них унікальним.

В одну з лікарень на півночі цієї країни госпіталізували місцевого лікаря, у якої після введення вакцини Pfizer/BioNTech розпочалися судоми, ускладнилося дихання та з’явилися висипи на шкірі, повідомляє агентство Reuters.

Особу медика не розголошують. Зазначається, що їй поставлено попередній діагноз енцефаломієліт — запалення головного та спинного мозку.

У МОЗ Мексики зазначають, що в цієї 32-річної жінки є алергія на деякі медичні препарати, проте під час випробування вакцин не було жодного випадку розвитку запалення мозку у добровольців.

Розробники цієї вакцини компанії Pfizer та BioNTech наразі ситуацію не коментують.

Вакцинування медиків у Мексиці розпочалося 24 грудня.

Нагадаємо, в середині грудня у США в однієї з медпрацівниць було зафіксовано серйозну алергічну реакцію на вакцину Pfizer.