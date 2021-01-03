В мире началась вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n148570-posle-vakcinacii-ot-koronavirusa-u-medika-iz-meksiki-obnarujili-vospalenie-mozga.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса SARS-nCov-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, уже началась в ряде стран мира. Уже зафиксированы несколько случаев ухудшения состояния здоровья вакцинированных, таких как аллергия, однако недавний случай в Мексике среди них является уникальным.

В одну из больниц на севере этой страны госпитализировали местного врача, у которой после введения вакцины Pfizer/BioNTech начались судороги, осложнилось дыхание и появились высыпания на коже, сообщает агентство Reuters.

Имя медика не разглашают. Отмечается, что ей поставлен предварительный диагноз энцефаломиелит — воспаление головного и спинного мозга.

В Минздраве Мексики отмечают, что у этой 32-летней женщины есть аллергия на некоторые медицинские препараты, однако при испытании вакцин не было ни одного случая развития воспаления мозга у добровольцев.

Разработчики этой вакцины компании Pfizer и BioNTech пока ситуацию не комментируют.

Вакцинации медиков в Мексике началось 24 декабря.

Напомним, в середине декабря в США у одной из медработниц была зафиксирована серьезная аллергическая реакция на вакцину Pfizer.