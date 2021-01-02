Возможность регистрации российской вакцины в Украине исключили в Минздраве. Фото:

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не будет разрешена для использования в Украине.

На территории Украины будут разрешены препараты от COVID-19, которые получили одобрение в странах с жесткой регуляторной политикой. Кроме того, третья фаза испытаний российского «Спутника» завершится лишь в декабре 2021 года. Об этом 2 января сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на собственной странице в Facebook.

Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности, — подчеркнул представитель Минздрава.



Напомним, СМИ сообщили, что фармацевтическое предприятие «Биолек» из Харькова подало в Министерство здравоохранения документы на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявлял, что Украина не может зарегистрировать вакцину, у которой отсутствует квалификация Всемирной организации здравоохранения.