Российский «Спутник V» хотят зарегистрировать в Украине. Фото:

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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» хотят зарегистрировать в Украине.

Соответствующие документы в Министерство здравоохранения подало фармацевтическое предприятие «Биолик» из Харькова. Об этом 2 января сообщило сообщество харьковских журналистов «Веха» в собственном Telegram-канале со ссылкой на заявление компании.

Ранее депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что «Биолик» подала в Минздрав и Государственный экспертный центр заявление на регистрацию российской вакцины от коронавируса еще 30 декабря.

В то же время пресс-служба компании пока не подтвердила эту информацию.

АО «Биолик», как национальный производитель вакцин, технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но лишь при наличии ее государственной регистрации в Украине. На данный момент АО «Биолек» не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины «Спутник V», или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производило таких вакцин на технологической базе компании, — отмечали ранее в пресс-службе «Биолика».



Между тем председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в комментарии «РБК-Украина» заявил, что ему пока ничего неизвестно о заявке харьковской компании. По словам нардепа, Украина не может зарегистрировать вакцину, у которой отсутствует квалификация Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, 29 декабря Беларусь начала вакцинацию населения российской вакциной против коронавируса «Спутник V». Прививать людей будут в добровольном порядке, первыми дозы вакцины получат медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми.