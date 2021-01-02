Цена Bitcoin обновила новый исторический рекорд. Фото: cnews.ru

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Ракурс

Bitcoin (биткоин), самая популярная цифровая валюта в мире, 2 января вырос до новой рекордной отметки.

По состоянию на 15.55 2 января стоимость одного биткоина составляла 31 тыс. 220 долл. За последние сутки эта цифровая валюта подорожала на 5,58%. Об этом свидетельствуют данные американской биржи криптовалют Coindesk.

При этом на крупнейшей по объему торгов криптовалюты бирже Binance цена биткоина выросла на 2,85%, до 30 тыс. 145 долл., обновив исторический максимум.

Предыдущий раз биткоин обновил свой исторический максимум вчера, 1 января. Цифровая валюта достигла отметки 29 тыс. 649 долл., что было новым рекордом себестоимости.

Напомним, 27 декабря Bitcoin обогнал компанию Visa по рыночной стоимости. В тот день рыночная стоимость Bitcoin составила 512,8 млрд долл., а рыночная стоимость Visa к этому же времени составляла 460 млрд долл.