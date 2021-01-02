Ціна Bitcoin оновила новий історичний рекорд. Фото: cnews.ru

https://racurs.ua/ua/n148549-cina-bitcoin-onovyla-novyy-istorychnyy-rekord-infografika.html

Ракурс

Bitcoin (біткоїн), найпопулярніша цифрова валюта у світі, 2 січня зріс до нової рекордної позначки.

Станом на 15.55 2 січня вартість одного біткоїна складала 31 тис. 220 дол. За останню добу ця цифрова валюта подорожчала на 5,58%. Про це свідчать дані американської біржі криптовалют Coindesk.

При цьому на найбільшій за обсягом торгів криптовалюта біржі Binance ціна біткоїна зросла на 2,85 відсотка, до 30 тис. 145 дол., оновивши історичний максимум.

Попередній раз біткоїн оновив свій історичний максимум вчора, 1 січня. Цифрова валюта досягнула позначки 29 тис. 649 дол., що було новим рекордом собівартості.

Нагадаємо, 27 грудня Bitcoin обігнав компанію Visa за ринковою вартістю. Того дня ринкова вартість Bitcoin склала 512,8 млрд дол., а ринкова вартість Visa до цього ж часу становила 460 млрд дол.