Пожежа в потязі на Рівненщині. Фото: ДСНС

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Загорівся пасажирський поїзд «Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів» 2 січня в Рівненській області.

Надзвичайна подія сталася після 10.00 на залізничній станції міста Радивилів. Потяг загорівся під час руху. Електропоїзд складався з 12 вагонів, в яких знаходилося 228 пасажирів та 26 провідників. Про це сьогодні повідомила прес-служба обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Виявилося, що загоряння сталося в кузові № 1 другої секції в районі мотор-компресора редуктора всередині кузова локомотива. Рятувальники зуміли оперативно ліквідувати загоряння, тому жертв удалося уникнути.

Ніхто внаслідок події не постраждав. Усіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці.

Нагадаємо, у січні 202 року поблизу станції Любине Снігурівського району Миколаївської області загорівся тепловоз пасажирського потягу «Харків-Херсон». Причиною загоряння стало коротке замикання високовольтної камери однієї із секцій тепловоза.