Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Пожежа в потязі на Рівненщині. Фото: ДСНС

Загорівся потяг із сотнями пасажирів у Рівненській області (ФОТО, ВІДЕО)

2 січ 2021, 15:41
999

Загорівся пасажирський поїзд «Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів» 2 січня в Рівненській області.

Надзвичайна подія сталася після 10.00 на залізничній станції міста Радивилів. Потяг загорівся під час руху. Електропоїзд складався з 12 вагонів, в яких знаходилося 228 пасажирів та 26 провідників. Про це сьогодні повідомила прес-служба обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Виявилося, що загоряння сталося в кузові № 1 другої секції в районі мотор-компресора редуктора всередині кузова локомотива. Рятувальники зуміли оперативно ліквідувати загоряння, тому жертв удалося уникнути.

Ніхто внаслідок події не постраждав. Усіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці.

Пожежа в потязі на Рівненщині. Фото: ДСНС

Пожежа в потязі на Рівненщині. Фото: ДСНС


Нагадаємо, у січні 202 року поблизу станції Любине Снігурівського району Миколаївської області загорівся тепловоз пасажирського потягу «Харків-Херсон». Причиною загоряння стало коротке замикання високовольтної камери однієї із секцій тепловоза.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів