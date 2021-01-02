Погода в Україні. Фото: ФотоКто

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Погода в Україні 3 січня буде доволі прохолодною, але опадів у неділю по всій країні не прогнозують.

Вночі температуруповітря синоптики обіцяютьвід 3° морозу до 1° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 0° до 9° вище нуля за Цельсієм. Вітер прогнозується південно-східний та південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 3 січня очікується без істотних опадів. Вночі температуру повітря прогнозують 2−4° морозу, а вдень — від 0° до 4° нижче нуля.

Погода в Харкові завтра буде хмарною. Температуру повітря вночі прогнозують 0−2° із позначкою мінус, вдень 0−2° тепла.

Погода Одесі у неділю буде хмарною, але сонце все ж може виглянути з-за хмар. Температура повітря вночі очікується 1−3° тепла, а вдень обіцяють 6−8° тепла.

Погода у Львові найближчої доби вдень буде хмарною. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° морозу, а вдень обіцяють 3−5° тепла.

Погодні умови в Карпатах 3 січня будуть перемінливими. Температурні показники наступні — вночі від 0° до 3° морозу, а вдень — 3−9° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 3 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 2 січня в українських Карпатах випав сніг. Сьогодні у горах спостерігалася ясна погода, а температура навколишнього середовища складала 8° із позначкою мінус.