Погода в Украине. Фото: ФотоКто

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Погода в Украине 3 января будет довольно прохладной, но осадков в воскресенье по всей стране не прогнозируют.

Ночью температуру воздуха синоптики обещают от 3° мороза до 1° тепла, а днем столбики термометров покажут от 0° до 9° выше нуля по Цельсию. Ветер прогнозируется юго-восточный и юго-восточный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 3 января ожидается без осадков. Ночью температуру воздуха прогнозируют 2−4° мороза, а днем — от 0° до 4° ниже нуля.

Погода в Харькове завтра будет облачной. Температуру воздуха ночью прогнозируют 0−2° с отметкой минус, днем 0−2° тепла.

Погода в Одессе в воскресенье будет облачной, но солнце все же может выглянуть из-за туч. Температура воздуха ночью ожидается 1−3° тепла, а днем обещают 6−8° тепла.

Погода во Львове в ближайшие сутки днем будет облачной. Столбики термометров ночью покажут 1−3° мороза, а днем обещают 3−5° тепла.

Погодные условия в Карпатах 3 января будут переменчивыми. Температурные показатели следующие — ночью от 0° до 3° мороза, а днем — 3−9° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 3 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, 2 января в украинских Карпатах выпал снег. Сегодня в горах наблюдалась ясная погода, а температура окружающей среды составляла 8° с отметкой минус.