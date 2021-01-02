Пожар в поезде на Ровенщине. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Загорелся пассажирский поезд «Николаев-Ивано-Франковск-Рахов» 2 января в Ровенской области.

ЧП произошло после 10.00 на железнодорожной станции города Радивилов. Поезд загорелся во время движения. Электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находились 228 пассажиров и 26 проводников. Об этом сегодня сообщила пресс-служба областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Оказалось, что возгорание произошло в кузове № 1 второй секции в районе мотор-компрессора редуктора внутри кузова локомотива. Спасатели сумели оперативно ликвидировать возгорание, поэтому жертв удалось избежать.

Никто в результате происшествия не пострадал. Всех пассажиров эвакуировали сотрудники полиции совместно с работниками железной дороги.

Напомним, в январе 202 года вблизи станции Любино Снигиревского района Николаевской области загорелся тепловоз пассажирского поезда «Харьков-Херсон». Причиной возгорания стало короткое замыкание высоковольтной камеры одной из секций тепловоза.